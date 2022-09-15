الزراعة تبدأ دمج الجمعيات الزراعية مع جمعيات المربين

أكد عضو إدارة الأرشاد بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية فتحي الجالي البدء الفعلي لدمج الجمعيات الزراعية مع جمعيات المربين بالبلديات بناءاً على قرار وزير الزراعة رقم 308 لسنة 2013.

وأضاف لتطبيق بكم الاخباري بأن الجمعيات التي دمجت تحت مسمى الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض ستمنح أرقام أشهار جديدة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1971 وسيتم وفق التنظيم الجديد تسجيل المزارعين بمنظومة الكترونية تضمن توفير مستلزمات الإنتاج ومن أهمها الأعلاف والمبيدات الزراعية.