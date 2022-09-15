“الرئيس الجزائري” يُرسل دعوة للمنفي للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس بطرابلس، اجتماعًا مع المبعوث الجزائري الخاص لرئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، “إبراهيم مراد”، بحضور وزير الداخلية المكلف، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، والسفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين.

وسلم المبعوث الخاص، للمنفي رسالة خطية، من الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن التأكيد حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين .

من جانبه، رحب المنفي بالدعوة الموجهة إليه، معرباً عن تطلع المجلس الرئاسي للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك .

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