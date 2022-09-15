النائب عيسى العريبي يُشيد بالمباحثات التي أجراها رئيس مجلس النواب خلال الفترة الماضية

بنغازي 15 سبتمبر 2022 (وال)- ثمّن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، دور رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح؛ لجهوده الوطنية، مشيدًا بالمباحثات التي أجراها في زياراته الرسمية خلال الفترة الماضية.

ودعا العريبي – خلال جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي اليوم الخمي – في كلمة له؛ إلى أن يكون القضاء الليبيي بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مُهنئًا في السياق ذاته رئيس المحكمة العليا المعيّن من مجلس النواب المستشار عبدالله أبورزيزة لتبوئه المنصب، مُتمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

واقترح رئيس لجنة الطاقة خلال الجلسة تعديل القانون المالي، مبينًا أن دخل ليبيا يعتمد بشكل رئيس على عائدات النفط عبر مرورها بالمصرف الخارجي، ومن ثم إيداعها بمصرف ليبيا المركزي، الذي يقع تحت هيمنة الصديق الكبير، وأكد العريبي على أن الإيرادات النفطية يجب أن توزع بين “أقاليم ليبيا الثلاثة”.

وتوجه النائب عيسى العريبي بالشكر والثناء لرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا لدوره الذي يقوم به، كما أشاد بنوّاب رئاسة مجلس الوزراء؛ لمساعيهم الحثيثة في تقديم الخدمات للمواطنين. (وال) إ م

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