ميدل إيست آي: عائلات ليبية تسعى للحصول على تعويضات مالية من خليفة حفتر

ذكرت صحيفة ميدل إيست آي اليوم الخميس أن العديد من العائلات الليبية قدموا بطلب إلى محكمة أمريكية يطالبوا فيها تعويض بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من قائد القوات المسلحة في شرق البلاد خليفة حفتر بعد أن قضت المحكمة في أواخر يوليو بأن حفتر مسؤول عن جرائم حرب.

وأضافت ميدل إيست آي أن في وقت سابق من عام 2020 ، قال قاضٍ أمريكي أن إحدى العائلات وحدها يحق لها الحصول على تعويض قدره 80 مليون دولار .

وجاء في الدعوى التي قُدمت يوم الجمعة الماضي يحق للمدعين استرداد الأضرار نيابة عنهم وبالنيابة عن أفراد عائلاتهم المتوفين ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن هؤلاء المدعين الذين عانوا من التعذيب يمكنهم الحصول على تعويضات باسمهم .

وبحسب الموقع ستسعى العائلات أيضًا إلى الحصول على مبلغ مساوٍ للتعويضات العقابية والتي تمنحها المحكمة لمعاقبة المدعى عليه.

اتخذوا إجراءات قانونية لأول مرة في عام 2019 ، حيث رفعوا دعوى قضائية ضد حفتر بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991 ، وهو القانون الذي يسمح للمواطنين غير الأمريكيين بالسعي للحصول على تعويض من الأفراد الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية لأي دولة أجنبية ، ويُزعم أنهم ارتكبوا التعذيب أو القتل خارج القانون وفقا للموقع .

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