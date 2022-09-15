اقتصاد

فنزويلا تعلن استعدادها لتزويد السوق العالمي بالنفط والغاز

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

كاراكاس 15 سبتمبر 2022 (وال) -أكد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أن “​كراكاس​ مستعدة لتزويد السوق العالمية ب​النفط والغاز​، مدينا أزمة الطاقة التي نجمت عن فرض عقوبات “غير عقلانية” على ​روسيا​، بعد أزمة أوكرانيا”. كما افاد مادورو خلال زيارة إلى كراكاس للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة، “للأوبك” هيثم الغيص، بان “​فنزويلا​ مستعدة وراغبة في أداء دورها […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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