كاراكاس 15 سبتمبر 2022 (وال) -أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن “كراكاس مستعدة لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز، مدينا أزمة الطاقة التي نجمت عن فرض عقوبات “غير عقلانية” على روسيا، بعد أزمة أوكرانيا”. كما افاد مادورو خلال زيارة إلى كراكاس للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة، “للأوبك” هيثم الغيص، بان “فنزويلا مستعدة وراغبة في أداء دورها […]
ظهرت المقالة فنزويلا تعلن استعدادها لتزويد السوق العالمي بالنفط والغاز أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.
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