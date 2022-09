حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن بعض الدول قد تنزلق إلى الركود خلال العام القادم 2023م.

ونقلت شبكة “CNBC” عن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، قوله إن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق.

وأضاف رايس للصحفيين، أن كماً ضخماً من البيانات يشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الربع الثالث، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وخفض صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي، توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2% في 2022 و2.9% في 2023، وسيصدر توقعات جديدة الشهر المقبل.

The post النقد الدولي يُحذّر من انزلاق بعض الدول إلى الركود appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا