مؤسسة النفط تناقش آلية سداد ديون المتعاقدين مع شركة مليتة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خلال اجتماعه الموسع مع المديـر العـام للعمليات بشركة اينـي، قليـدو بروسكو، آليـة سداد ديون المتعاقدين مـع شـركـة مـلـيـتـة، والـمـشـاريـع المشتركة.

وناقش المجتمعون سبل تطوير القطاع فيما يخص الغاز والـعـمـلـيـات الـمـستقبلية،

حيث يأتي ذلك فـي إطـار الـمـسـاعـي الـحـثيـثـة الـتـي تقـوم بها المؤسـسـة الـوطـنـيـة لـلـنـفـط لإزاحـة كـافـة الـعـراقـيـل الـتـي تـواجـه قـطـاع النفط الليبي والنهوض به وتطويره.

وحضر الاجتماع رئيس لجنـة الإدارة المشغل مليتـه للنفـط والغاز، ومدير عام المالية بالمؤسسة، نعيم الغرياني ومدير الإدارة القانونيـة خـلـف الله إبراهيم، ومدير شركة إينـي شـمال أفريقيا، أنطونيو بالديساري.