“الزادمة” يُصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات الطواريء لمدينة سبها

عُقد اليوم الخميس الاجتماع الأول لغرفة العمليات والطواري لمدينة سبها، بحضور نائب رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب سالم الزادمة رئيس لجنة الأزمة، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة .

حيث أصدر الزادمة تعليماته لرئيس غرفة عمليات الطوري بسرعة العمل من خلال الغرفة على حل كل مختنقات المدينة، وأكد أنه لن يقبل بأي أعذار في إعاقة عمل الغرفة، وأن كل المخصصات المالية اللازمة لبداية حل المختنقات بالمدينة موجودة، وعليهم العمل بشكل فعلي وجاد في إعادة تهيئة مدينة سبها ضمن خطة الحكومة الليبية لإنماء الجنوب الليبي .

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