أبو رزيزة رئيساً للمحكمة العليا وجملة قرارات أخرى في جلسة النواب

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بلحق عن تكليف عبد الله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا، بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة، والتصويت بالإجماع خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم في مقر المجلس ببنغازي.

وناقش المجلس عدداً من البنود المدرجة في جدول أعماله، في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا، بالإضافة إلى تكليف وإعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب، وقبول استقالة بعض النواب ، فضلاً عن اختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة، واستدعاء النواب المتغيبين عن الجلسات، وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

وقال بليحق إن الحاضرون اتفقوا على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية، وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة، وكذلك تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

وقرر المجلس إلزام رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا بمباشرة أعماله فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها، وإعلان رؤوساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب، ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.