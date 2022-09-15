“عبدالجليل” يتفقد المركز الوطني لتشخيص وعلاج مرض السكري ببنغازي

قام وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “عثمان عبدالجليل” ، بزيارة تفقدية للمركز الوطني لتشخيص وعلاج مرضى السكري بمدينة بنغازي ، وذلك للإطلاع على سير العمل في المركز و أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وآليات تذليلها.

وأوضح مدير المركز لوزير الصحة ، آلية العمل بالمنظومة الصحية التي تخص مرضى السكري ،

وبدوره أشاد “عبد الجليل” بهذه المنظومة وآلية العمل من خلالها ، مؤكدًا دعمه التام للمركز لتقديم خدماته لشريحة واسعة من مرضى السكري ، مضيفاً بأنه سيسعى إلى تعميم التجربة على مختلف المراكز المتخصصة في علاج السكرى .

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