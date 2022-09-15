بنغازي| البدء في قبول ملفات المتقدمين للدورة التدريبية للالتحاق بجهاز الحرس البلدي

بنغازي 15 سبتمبر 2022 (وال)- باشر جهاز حرس البلدي فرع بنغازي، في استقبال ملفات لطلاب والطالبات المتقدمين للدورة التدريبية التي ستقام من أجل الانتساب للحرس البلدي فرع بنغازي.

وقال رئيس وحدة الإعلام بالجهاز ملازم أول محمد عبيدي – لوكالة الأنباء الليبية – إن عدد المتقدمين للدورة التدريبية بلغ (100) مجند منذ البدء في قبول الملفات وهذا القبول مبدئي، كما يأتي مثل هذا العمل من قبل رئاسة جهاز الحرس البلدي، وبتعليمات السيد اللواء رجب قطوسة رئيس الجهاز، للرفع من قدرات المكاتب والإدارات والفروع في كافة أنحاء ليبيا.

وأضاف عبيدي أن فرع الجهاز باشر بتعليمات السيد مدير الفرع عميد فرج موسى العقوري، بتكليف المقدم عبد العزيز البرغثي برئاسة اللجنة الفرعية، ومباشرة امتحانات القبول واختيار العناصر بعناية.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الفرعية لاختبارات القبول مقدم عبد العزيز البرغثي، أن الاختبارات تسير بشكل منتظم تحت إشراف اللجنة المشكلة، وأن هناك إقبالا بشكل متزايد.

وأشار البرغثي إلى أن اختبارات القدرات عامل أساسي، وهي المعيار الوحيد لدخول التدريب والانخراط بالجهاز الحرس البلدي، ولا بد من أن يكون لائقًا وأن يكون ناجحًا في اختبار القدرات والمعيار الوحيد والأساسي هو القدرات.

وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لاختبارات القبول أنه لن يتم قبول أية طالب إلا بعد النجاح في اختبارات القدرات. (وال) ف و/ ر ت

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