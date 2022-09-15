اقتصاد

“الحويج” يشرف على توقيعِ اتفاقيةِ بين هيئة الإشراف على التأمين و المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي لإطلاق إستراتيجية تطوير قطاع التأمين

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

أشرف وزير الإقتصاد و التجارة “محمد الحويج “يوم الاربعاء على توقيعِ اتفاقيةِ تعاونٍ متبادل بين هيئة الإشراف على التأمين و المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي في احتفاليةٍ أقيمت لإطلاقِ الاستراتيجية الشاملة التي تتمحور حول وضعِ ضوابطَ ومعاييرَ أساسية ، لتطوير قطاع التأمين في ليبيا

وأكد “الحويج”على أهمية قطاع التأمين كونه يعتبر من أهم الأنشطة التي من شأنها تحسينُ الأوضاع الإقتصادية ، مشيراً إلى ضرورة استحداث آلية عمل استراتيجية ملائمة لخلق قطاع تأمينٍ حديث ، يساهم في تعزيز الشفافية و تحديث الأطر القانونية و التنظيمية لما لها من تأثير كبير في تطوير مجالات.

حضر الإحتفالية رئيس هيئة الرقابةِ الإدارية ، و مدير عام المجلس الوطنيّ للتطوير الاقتصادي ، و مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ، و الأمين العام للإتحاد الليبي لشركاتِ التأمين .

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قناة تبادل

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