مجلس النواب يعلن عن بعض القرارات التي تم اتخاذها في جلسة اليوم … وهذه التفاصيل

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الخميس 15 سبتمبر” برئاسة رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي

حيث أحاط ك رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة المجلس بزيارته لدولتي تركيا وقطر ، وناقش المجلس عدد من بنود جدول الأعمال في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة ، وخلص المجلس في جلسته اليوم إلى ما يلي :

1_ التصويت بالإجماع على تكليف ” عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا .

2_ إعفاء النواب الذين تولو وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب.

3_ قبول إستقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.

4_ إختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة.

5_ توجيه نداء النواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

6_ إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للإطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة .

7_ تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

8_ إلزام رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.

9_ إعلان رؤوساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم ، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية