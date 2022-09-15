مجلس النواب يعلن عن بعض القرارات التي تم اتخاذها في جلسة اليوم … وهذه التفاصيل

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الخميس 15 سبتمبر” برئاسة رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي
حيث أحاط ك رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة المجلس بزيارته لدولتي تركيا وقطر ، وناقش المجلس عدد من بنود جدول الأعمال في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة ، وخلص المجلس في جلسته اليوم إلى ما يلي :
1_ التصويت بالإجماع على تكليف ” عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا .
2_ إعفاء النواب الذين تولو وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب.
3_ قبول إستقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.
4_ إختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة.
5_ توجيه نداء النواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
6_ إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للإطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة .
7_ تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.
8_ إلزام رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.
9_ إعلان رؤوساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم ، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.
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