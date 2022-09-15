“الوطنية للنفط” تؤكد دعمها لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز

الوطن|رصد

أكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دعمه شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

وشكر مجلس الإدارة في بيانه الرسمي، شركة رأس لانوف لجهودهم المبذولة في إعادة تشغيل مصنع الايثلين المتوقف منذ عدة سنوات.

وبارك المجلس كل الجهود المبذولة للنهوض بقطاع النفط والالتزام بمعايير السلامة للافراد والمعدات، مؤكدًا أنهم يتطلعون جميعًا لتشغيل مصنع الايثلين وبقية المجمع لتوفير المادة الخام.

وختم البيان قائلًا: “نؤكد على الدعم المستمر لشركة رأس لانوف في سبيل إنجاز خططها الطموحة“.