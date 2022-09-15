خاص.. مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة تصرح لصدى حيال فعاليات مبادرة المرأة المنتجة

صرحت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة “منيرة شتيوي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات مبادرة المرأة المنتجة قائلة: مشاركتنا لأول مرة مع أربع وزارات بحكومة الوحدة الوطنية منهم وزارة العمل والتأهيل ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الثقافة ووزارة السياحة، ويكون العمل موحد بينهم، حيث أنها لم تحدث من قبل، ولكن مكتب الدعم وتمكين المرأة استطاع أن يصل لهذه النقطة، وبهذا التعاون نستطيع أن ننهض بالبلاد.

وأضافت بالقول: لدينا ثلاثين فنانة ليبية، وكانت لدينا مشاركة سابقة بمعرض “بالسرايا” ولاقا نجاح كبير جداً، حيث تعتبر هذه الفئة من الفنانات على طور النشوء، كما أخذنا عينة من المعرض الذي اقمناه وشاركنا به أيضاً ، وكذلك بحكم حجم المكان بسيط ف شاركنا بأربع فنانات وكل فنانة شاركت بلوحتين فقط.

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