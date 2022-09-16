الأرصاد : حرارة مرتفعة غرباً ورطوبة عالية نسبياً شمالاً

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس في البلاد لهذا اليوم، إذ تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الغرب، وتتراوح بين 34 و38 درجة وتصل إلى 42 درجة على غدامس، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشرق، فيما تكون الرطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال.

ويتوقع انخفاض درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي بداية من يوم الأحد مع تكاثر للسحب من حين لأخر ليشمل باقي المناطق نهاية الأسبوع، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين علي مناطق الشرق.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

السماء السماء صافية، و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و38 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

حالة الطقس في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء صافية إلى قليلة السحب، واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء فترات الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

حالة الطقس في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

السماء صافية، و الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة.

حالة الطقس في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة.