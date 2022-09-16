الترهوني: الضربة القاضية لصغار التجار ستكون في تغيير سعر الصرف

الوطن| رصد

قال الخبير في اقتصاديات النقل البحري “عبدالله الترهوني”، إن التخفيض الذي شمل بعض السلع، مجرد فقاعة مؤقتة في سوق غير مستقرة.

الترهوني وفي تصريحات صحفية رصدتها الوطن، أوضح أن الاقتصاد الليبي يمر بمرحلة ركود تضخمي والذي سببه انخفاض الطلب العائلي، إلى جانب انهيار أسعار السلع الأخرى.

وارجع الخبير ذلك، إلى تراجع أسعار الشحن البحري العالمي لأكثر من 40% ارتفاع أسعار النفط نتيجة زيادة الطلب وكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تضخم غير مسبوق في الأسعار، مبيناً أن الضربة القاضية لصغار التجار ستكون في تغيير سعر الصرف الذي يدعمه ثبات أسعار النفط عالمياً وزيادة إنتاجه من الحقول الليبية.