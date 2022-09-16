كوريا الجنوبية تخصص 400 ألف دولار للتدريب المهني في ليبيا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن تعهد كوريا الجنوبية بزيادة مساهمتها في المركز الليبي الكوري بطرابلس، الخاضع لإشراف وزارة العمل والتأهيل، من أجل تمكينه ليصبح مركزًا فريدًا للتدريب على المهن التي تدعم إعادة الإعمار والمرونة الاقتصادية.

وقال البرنامج إن المساهمة البالغة 400 دولار أميركي، تزيد الدعم المقدم من كوريا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 6 ملايين و599 ألف دولار، بهدف دعم بناء السلام المحلي في غرب ليبيا، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويل المركز الليبي الكوري إلى مركز ابتكار تقني يركز على فرص العمل الخضراء.

وخلال حفل التوقيع، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندريه فرانش؛ إن هذه الشراكة ستسهم بالتعايش السلمي في المنطقة الغربية من البلاد، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المركز لمساعدة الناس على تطوير أفكار مبتكرة نحو التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد سفير كوريا في ليبيا لي سانغ سو على التزام بلاده بدعمها المستمر لليبيا بقوله إن كوريا تقف دائمًا إلى جانب الشعب الليبي في جهوده من أجل السلام والاستقرار والازدهار

وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتزويد المركز بالمعدات والمواد اللازمة لإنشاء 14 قسمًا للتدريب، ويعمل على إنشاء مركز التوظيف والأعمال داخل المركز الليبي الكوري، حيث يتلقى الخريجون المختارون منحًا لجعل أفكارهم التجارية حقيقة واقعة.

ووفر 6 حافلات مخصصة للمدينة لأسطول النقل العام المخصص لطلاب الدراسات العليا كمشروع تجريبي لنقل ما يقرب من 720 طالبًا يوميًا من وإلى الجامعات، ومن المتوقع أن يعمل هذا المشروع التجريبي على ترسيخ ثقافة النقل العام كحل مستدام لمشاكل النقل في المدينة وتحسين جودة المعيشة من خلال تقليل انبعاثات الكربون.