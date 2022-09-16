حكومة باشاغا تتعهد بتوفير الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد

أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في الاجتماع الثاني لوزارة التربية والتعليم بمدينة بنغازي، على التزامها بتوفير الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية وكل ما تتطلبه العملية التعليمية، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد يوم الأحد 18 سبتمبر.

واستعرض المجتمعون الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، وخلص إلى انطلاق العام الدراسي يوم الأحد 18 سبتمبر بالبلديات كافة، حيث تعهد الوزير بتنفيذ جملة من الإجراءات اللازمة لذلك.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون يوم 18 سبتمبر المقبل، مؤكدا التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي بعد ترسية العطاء عليها واعتماده من قبل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتسليم الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.