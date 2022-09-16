صالح يفتح ملف مرضى الأورام مع حكومة باشاغا

ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماعه مع وزيري الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، والتخطيط والمالية أسامة حمادفي بنغازي، ملف مرضى أطفال الأورام وسبل معالجة الصعوبات التي تواجهه.

وبحث المجتمعون سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجهها في عدد من الملفات الصحية المهمة، التي تهم المواطن منها ملف مرضى أطفال الأورام وسبل معالجة هذه الملفات المُلحة.

وأكدت حكومة باشاغا في وقت سابق على التزامها بسداد قيمة الديون المستحقة لصالح مركز الحسين لعلاج الأورام بالأردن، مشيرة إلى الاتفاق على إيفاد 60 حالة للعلاج لدى المركز على دفعات خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه تعهد نائب الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، بتوفير الاحتياجات العاجلة للمركز الوطني للأورام بنغازي، بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل.