خاص.. مديرة شركة ياسمين الشام تصرح لصدى حيال مشاركتها بفعاليات مبادرة المرأة المنتجة

صرحت مديرة شركة ياسمين الشام “سعاد سليمان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركتها في فعاليات مبادرة المرأة المنتجة قائلة: شركة ياسمين الشام مختصة بالنكهات والتتبيلات للأكلات، ونحن أول شركة ليبية قامت بإنتاج النكهات الطبيعية والتي هي بدائل للنكهات المصنعة، وشركتنا لاقت دعم كبير من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وتعتبر من أولى الشركات التي شاركت في هذا البرنامج .

وأضافت بالقول: تم دعوتنا لحضور هذه المبادرة كوني منتجة، التي كانت من قبل وزارة الاقتصاد ومكتب دعم المرأة بالوزارة، كما نتمنى أن يكون في المستوى ويلاقي نجاح كبير.

شركة ياسمين الشام

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