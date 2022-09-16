اقتصاد

تحت رعاية الحويج.. اتفاقية تعاون بين هيئة الإشراف على التأمين والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

وقعت هيئة الرقابة على التأمين اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في احتفاليةٍ أقيمت بفندقِ كورنتيا يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022.

وتأتي هذه الفعالية بهدف إطلاقِ الاستراتيجية الشاملة التي تتمحور حول وضعِ ضوابطَ ومعاييرَ أساسية، لتطوير قطاع التأمين في ليبيا ، حيث أكد الحويج على أهمية هذا القطاع كونه يعتبر من أهم الأنشطة التي من شأنها تحسينُ الأوضاع الإقتصادية ، مشيراً إلى ضرورة استحداث آلية عمل استراتيجية ملائمة لخلق قطاع تأمينٍ حديث ، يساهم في تعزيز الشفافية و تحديث الأطر القانونية و التنظيمية لما لها من تأثير كبير في تطوير مجالات العمل للهيئة .

وحضر الفعالية رئيس هيئة الرقابةِ الإدارية ، و مدير عام المجلس الوطنيّ للتطوير الاقتصادي ، و مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ، و الأمين العام للإتحاد الليبي لشركاتِ التأمين.

 

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قناة ليبيا الاقتصادية

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