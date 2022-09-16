إعادة تشغيل مصنع الإيثلين بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات

الوطن / متابعات

أعلنت شركة رأس لانوف لإنتاج النفط والغاز اعادة تشغيل مصنع الإيثلين الذي يعتبر أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات ، وذلك بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لشركة “راس لانوف” لإنتاج النفط والغاز، إن العاملين في الشركة تمكنوا منذ أيام من إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين كمرحلة تجريبية أولى”.

وأشار إلى أنه “بجهود كل العالمين في شركة راس لانوف نجحت الشركة في إحدى التجارب الأولية لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإيثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر ومن ضمن هذه المنظومات منظومة ضاغط تبريد غاز البروبلين”.

وأضاف أن “العمل على تشغيل المصنع جاء بعد توقفه لمدة 11 عاماً، وأشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتابع هذا العمل الهام والدقيق لحظة بلحظة منذ بداية عمليات تشغيل الضاغط”.