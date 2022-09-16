ترقيات استثنائية للإسعاف والطوارئ والدعم وحكومة الوحدة

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، قرارين بشأن منح ترقيات استثنائية للعاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارئ والدعم من الدرجة الحالية إلى الدرجة التي تليها، تقديرا لجهودهم المبذولة خلال اشتباكات طرابلس الأخيرة.

ونشرت منصة أسماء المستهدفين بالترقيات الاستثنائية للدرجات الوظيفية المشمولة بالقرار، وكذلك القرار الخاص بترقية العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ والمرفق به كشف بأسماء المستهدفين بالترقيات.

ولكل من جهاز الإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارئ والميدان جهود مقدرة خلال السنوات الأخيرة خاصة في الأوقات التي تشهد اشتباكات بعدة مناطق حيث تعمل أطقم الجهتين وسط طبيعة خطرة أمنيا من أجل إنقاذ الأرواح وتقديم خدمات الإسعاف والإخلاء من مناطق الاشتباكات، فضلا عن دورها التقليدي في التعامل مع الحوادث في مختلف المناطق.