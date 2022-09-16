بودبوس: مراحل التجريب الأولية لتشغيل “مصنع الإيثيلين” إيجابية

الوطن| رصد

قال مسؤول في المكتب الإعلامي لشركة “راس لانوف” لإنتاج النفط والغاز، وسيم بودبوس، أن مراحل التجريب الأولية لتشغيل مصنع الإيثيلين تسير على أحسن ما يرام.

وأوضح “بودبوس” في تصريحات صحفية، أن التشغيل النهائي للمجمع الصناعي سيكون خلال أيام ،بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات.

ولفت مسؤول في المكتب الإعلامي لشركة “راس لانوف” لإنتاج النفط والغاز، وسيم بودبوس إلى أنه سيتم اختبار باقي الضواغط تباعاً وإتمام تجارب التشغيل النهائية والتأكيد على جاهزية المصنع وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات.

كما وأكد أنه سيتم الإعلان عن البدء الرسمي في مراحل التشغيل بعد الانتهاء من كل المراحل التجريبية وأخذ الموافقات اللازمة، والإعلان عن إدخال مادة النافتا.