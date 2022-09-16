أوبك: إنتاج ليبيا من النفط ارتفع خلال شهر أغسطس

الوطن| رصد

أوضح التقرير الشهري الذي أصدرته منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط “أوبك” أن إنتاج ليبيا من النفط قد ارتفع خلال شهر أغسطس 2022.

وبحسب ما أورد التقرير، ارتفع إنتاج ليبيا إلى مليون و123 ألف برميل يوميا بفضل استئناف العمل في عدد من الحقول الرئيسة، بعد رفع القوة القاهرة في منتصف يوليو 2022، لتحتل بذلك المرتبة الثانية على قائمة البلدان الأفريقية المنتجة للنفط.

وقد تفوقت ليبيا على نيجيريا التي انخفض إنتاجها إلى 972 ألف برميل يوميا في أغسطس، فيما تصدرت أنغولا القائمة بأعلى إنتاج للنفط الخام بمتوسط مليون و187 ألف برميل يومياُ.