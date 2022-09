للأسبوع الثالث على التوالي.. أسعار النفط تُسجل الخسائر

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مسجلة في الوقت نفسه خسائر لثالث أسبوع على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بنحو 0.6% إلى 91.35 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 1.6%، في حين ارتفع الخام الأميركي هامشياً بنسبة 0.01% إلى 85.11 دولار للبرميل، مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وشهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة هذا الأسبوع وسط تراجع أسعار المعادن والأسهم في ظل المخاوف من قرارات الاحتياطي الفدرالي المرتقبة الأسبوع المقبل بشأن الفائدة.

كما حذر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من إمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمي بصورة أكبر الفترة المقبلة في ظل اتجاه البنوك المركزية للتشديد النقدي لكبح التضخم المرتفع.

