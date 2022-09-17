ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة على الغرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا اليوم على غرب البلاد، إذ تتراوح بين 34 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا وترتفع يومي الإثنين والثلاثاء على مناطق شمال غرب ليبيا، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق شرق ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال، في حين تنخفض على مناطق الشمال الغربي بداية من الأربعاء مع تكاثر للسحب من حين لآخر.

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساء على بعض المناطق، مع احتمال ظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق وترتفع يوم الإثنين.

الأجواء في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، وتكون اليوم على أجدابيا 35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة :

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 درجة مئوية،

الأجواء في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة :

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية، تسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.