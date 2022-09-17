نشرة حركة السفن التجارية بميناء بنغازي البحري

بنغازي 17 سبتمبر 2022 (وال) _ رست على أرصفة ميناء بنغازي البحري السفن خلال الأيام الماضية، السفينة (قراند فلوريدا) الوكيل الملاحي ميار ليبيا، وعلى متنها 930 سيارة قادمة من السوق أوروبية.

كما رست سفينة نقل الحاويات (ٱزورت أف) للوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وتحمل 196 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة.

و تم دخول السفينة (ستار كومت) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 236 حاوية بضائع مختلفة، وسفينة نقل السيارات (سينق شين) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وتحمل 642 سيارة قادمة من كوريا.

كما وصلت السفينة (اتلانتك نورث) للوكيل الملاحي أمواج ليبيا محملة 161 حاوية بضائع مختلفة، والسفينة (سينق) للوكيل الملاحي الدليل للتوكيلات الملاحية، أفرغت حمولتها من حاويات في وقت قياسي، والسفينة (لونا أف) للوكيل الملاحي ميترديان التوكيلات الملاحية، ومحملة 33 حاوية محملة بضائع مختلفة. (وال _ بنغازي) ه أ

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