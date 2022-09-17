ليبيا في المرتبة الثانية على قائمة البلدان الأفريقية المنتجة للنفط خلال الشهر الماضي

أعلنت منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ” أوبك” تحقيق ليبيا استقرارا في انتاجها من النفط خلال شهر أغسطس الماضي، حيث حلت ليبيا في المرتبة الثانية على قائمة البلدان الأفريقية المنتجة للنفط .

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، أن انتاج ليبيا من النفط قد ارتفع خلال شهر أغسطس 2022 من طرف 10 دول تتقدمها ليبيا والسعودية والكويت .

وأظهر التقرير أن الإنتاج الليبي ارتفع إلى مليون و123 ألف برميل يومياً بفضل استئناف العمل في عدد من الحقول الرئيسة، بعد رفع القوة القاهرة في منتصف شهر يوليو 2022، وذلك نتيجة ما شهده إنتاج ليبيا من ارتفاع بلغ 426 ألف برميل يوميا وذلك مقارنة مع شهر يوليو الذي استقر الإنتاج خلاله عند مستوى 697 ألف برميل يومياً ويونيو 632 ألف برميل يومياً .

وقد تفوقت ليبيا على نيجيريا التي انخفض إنتاجها إلى 972 ألف برميل يوميا في أغسطس، فيما تصدرت أنغولا القائمة بأعلى إنتاج للنفط الخام بمتوسط مليون و187 ألف برميل يومياً.