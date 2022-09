أوبك: ليبيا الثانية أفريقيا في إنتاج النفط بـ1.23 مليون برميل يوميا

أظهر تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لشهر أغسطس الماضي أن ليبيا احتلت المرتبة الثانية أفريقيا من حيث مستوى الإنتاج النفطي اليومي؛ بعد أنغولا التي احتلت المركز الأول وقبل نيجيريا التي جاءت في المركز الثالث.

وأكد التقرير ارتفاع الإنتاج النفطي لـ10 دول خلال أغسطس الماضي بينها ليبيا والسعودية والكويت؛ حيث ارتفع الإنتاج الليبي إلى مليون و123 ألف برميل يوميا بعد استئناف العمل في عدد من الحقول الرئيسية، ورفع القوة القاهرة في منتصف يوليو الماضي.

وقالت “أوبك” إن آفاق الإمدادات تحسنت بسبب عدة عوامل، بما في ذلك عودة إنتاج النفط الليبي، وارتفاع إمدادات خام بحر الشمال المتوقعة للتحميل في أكتوبر، والإمداد المستمر من احتياطيات البترول الاستراتيجية الأمريكية.

وأكدت “أوبك” تراجع المخاوف بشأن توقعات شح المعروض بعد عودة إنتاج الخام الليبي واستمرار المعروض من النفط الخام من احتياطيات البترول الاستراتيجية، بينما كان المتداولون في أسواق العقود الآجلة يتوقعون ارتفاع إنتاج الخام في بعض المناطق.

ولفتت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” إلى أن توقعات ارتفاع برامج تحميل خام بحر الشمال في أكتوبر، وعودة الإنتاج الليبي واستمرار واردات الخام من خام غرب تكساس الوسيط إلى شمال غرب أوروبا، أثرت على قيمة الخام الخفيف.

وكشفت المنظمة أن متوسط إنتاج 13 دولة من النفط الخام بلغ 29.65 مليون برميل في اليوم في أغسطس الماضي، بارتفاع 618 ألف برميل على أساس شهري، مرجعة ذلك إلى زيادة إنتاج الخام بشكل رئيسي في ليبيا والمملكة العربية السعودية.

المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”

