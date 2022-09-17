استصلاح أراضي وزارعة 150ألف شجرة زيتون بزليتن لغرض الإستهلاك والتسويق الخارجي

يعمل عدد من الشباب الليبين على مشروع زراعة وغرس 150 ألف شتلة لشجرة الزيتون، في نطاق بلدية زليتن، بهدف إنتاج زيت بجودة عالية، لغرض الإستهلاك المحلي والتصدير نحو الخارج، إضافة إلى تثبيت التربة وإعمار وإستصلاح الأراضي المحيطة بالمدن والقرى.

يذكر أن الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا تُقدّر بأقل من 2%، حيث تعتبر ليبيا بلد صحراوي تغطي فيه الأراضي الصحراوية نحو 95% من البلاد، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجموعة البنك الدولي .