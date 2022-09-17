ديوان المحاسبة يبدء في إجراءات مراجعة حسابات الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

كشف مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة رافع شاوش عن فحص ومراجعة حسابات الشركات التابعة لصندوق الأنماء الاقتصادي والاجتماعي بعد فك مجلس النواب التجميد على المحافظ الاستثمارية .

وأوضح بأن هناك عدد أربع شركات أمتنعت عن المراجعة بحجة أن أموالها خاصة وليست عامة وهي شركة الأنماء للاستثمارات المالية القابضة والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة وشركات سوق المال الليبي وشركة الأنماء للاستثمارلت الصناعية والخدمية القابضة، مبيناً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم استجابة مجالس هذه الشركات .