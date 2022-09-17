أبرزها توفر الكتاب المدرسي وتنفيذ قانون أسر الشهداء . تعرف على ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة إن حكومة الوحدة الوطنية قد باشرت خلال هذا الشهر بتنفيذ ما جاء في قانون أسر الشهداء والمفقودين وما جاء فيه من حقوق ومزايا والمتمثلة في صرف مرتب شهري يعادل مرتب أعلى رتبة في الجيش إضافة إلى الأولوية في الإيفاد بالخارج ودفع نصف قيمة تذاكر السفر لأسر الشهداء والمفقودين .

كما أعلن الوزير عن إنجاز مرتبات العاملين في السفارات الليبية بالخارج عن شهر 6 و 7 من قبل وزارة المالية وأحيلت للمصرف، أما السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج تم تنفيذها حتى 30 سبتمبر الجاري .

وطمئن جمعة أولياء الأمور بأن الكتاب المدرسي وكل المستلزمات التعليمية ستكون متوفرة في المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي ينطلق في منتصف أكتوبر حسب ما أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت .

كما أكد الوزير بأن وزارة المالية بحكومة الوحدة أعدت أذونات الصرف الخاصة بمنحة الطلبة مؤكداً بأنها ستحال بداية من يوم الغد الأحد إلى مصرف ليبيا المركزي استعداداً لصرفها.

وأوضح جمعة بأن الميزانية الإستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط قد تم تنفيذ ما يصل إلى 43‎% منها تحت إشراف رئيس لجنة المالية بمجلس النواب ، كما أعلن عن تخصيص 50 مليون للشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها عن الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو.