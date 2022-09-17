“عادل جمعة” يوضح بعض الإجراءات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بشأن توضيح بعض الإجراءات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية: فيما يخص الشهداء حكومة الوحدة الوطنية قامت بتنفيذ المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2014م بشأن منح مزايا وحقوق مادية لأسر الشهداء والمفقودين والمتمثلة في أعلى مرتب بالجيش والإيفاد بالخارج ودفع نصف قيمة تذاكر السفر عند سفرهم خارج الوطن والحكومة أنجزتها الملف خلال شهر سبتمبر .

وأضاف: سنتولى موضوع مرتبات العاملين بالسفارات الليبية بالخارج عن شهري 6 و7 وتم إنجازهم من قبل وزارة المالية بعد استلامه من وزارة الخارجية وأُحيل لمصرف ليبيا المركزي ، والباب الثاني للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج تم تنفيذه حتى 30 سبتمبر 2022م ، مُنح الطلب عن الباب الثالث تم استلامه من وزارة التخطيط لوزارة المالية وقامت وزارة المالية بإعداد أذونات الصرف اللازمة وستحال لمصرف ليبيا المركزي يوم الغد .

كما طمئن طلبة الجامعات بأن وزارة التعليم العالي تعكف هذه الأيام على وضع آلية لصرف منحة طلبة الجامعات والكليات وكذلك المعاهد العُليا التابعين لوزارة التعليم التقني والفني يعد تخصيص المبالغ اللازمة ، كما أعطى رئيس الوزراء تعليمات صريحة وواضحة بأن يتم صرف هذه المنحة قبل بداية العام الجامعي .

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