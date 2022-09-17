“عادل جمعة” يوضح بعض الإجراءات المالية لبعض القطاعات … وهذه التفاصيل

تحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” في مؤتمر صحفي حيث قال: بخصوص صندوق الضمان الاجتماعي فيما يخص المرتبات أو المنح أو المعاشات الضمانية انتظمت وفق قرار مجلس الوزراء بحيث يكون حدها الأدنى 900 دينار ليبي وبعد صدور قرار رسوم الاشتراكات الجديدة سيكون هناك فائض من هذا الاشتراك وسيتم فتح حساب خاص لهم ومعالجة الأمور بحيث يتم تعديل هذه المنحة حسب المخصصات المالية المتوفرة .

وكذلك صندوق التأمين الصحي يعمل بشكل جيد في تسجيل المتقاعدين من أجل وضع برنامج متكامل للتأمين الصحي وصل عدد المسجلين في المنظومة لغاية الآن 91 ألف و826، والمعاشات الأساسية تم صرفها حتى 30 أغسطس 2022م حسب قرار مجلس الوزراء .

كما تم أيضًا صرف مُنح محفظي القرآن الكريم من قبل الهيئة العامة للأوقاف في خطوة جيدة وتدعم اللامركزية، كما نفذت وزارة المالية مخصصات الباب الأول والثاني لقطاعات المواصلات والتخطيط والإسكان والاقتصاد لوزارة الحكم المحلي لتنتقل بشكل مباشر للبلديات فيما يخص الباب الأول والثاني كما أحالت منح ومرتبات مخاتير المحلة وأعضاء المجالس البلدية بشكل منتظم وأحالتها إلى وزارة الحكم المحلي لتقوم بصرفها .

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