حكومة الوحدة تستعرض مستجدات الإفراجات المالية والمنح

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة في مؤتمر صحفي صرف المعاشات الأساسية حتى نهاية أغسطس الماضي، وتفعيل قانون رقم 1 من العام 2014 لمنح مزايا وحقوق مادية لأسر الشهداء والمفقودين.

وأضاف جمعة أنه تم تسوية مرتبات العاملين بالسفارات الليبية، بالإضافة للباب الثاني للبعثات الدبلوماسية وكذلك منح الطلبة، بالإضافة إلى صرف منح محفظي القرآن الكريم من قبل الهيئة العامة للأوقاف.

وأشار إلى تخصيص 50 مليون دينار للشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها عن الفترة من أول يناير إلى آخر يوليو 2022، وإحالة الباقي للمعالجة في باقي السنة المالية.

وبخصوص القطاع النفطي، كشف عن تنفيذ 43% من الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط تحت إشراف رئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، وأن إجمالي الإفراجات خلال العام (2021 -2022) شمل 10944 موظفًا.

أما بالنسبة لقطاع التعليم، شدد جمعة على أن بداية العام الدراسي ستكون في 16 أكتوبر، لافتاً إلى أن الكتاب المدرسي سيكون متوافرًا منذ بداية العام، منوهاً إلى أن وزارة التعليم العالي تعكف على وضع آلية لصرف منحة طلبة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، وستصرف قبل بداية العام الجامعي الجديد.