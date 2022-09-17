افتتاح قاعة المغادرة بمطار مصراتة الدولي بسعة مليون ونصف مسافر

افتتح اليوم الأحد قاعة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، والتي تسع لحوالي مليون ونصف مسافر ومشيدة على مساحة 9 آلاف متر مربع ،بعد إتمام عمليات الصيانة والتطوير، بحضور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ووزير المواصلات ومصلحة المطارات.

وبحسب إدارة المطار فإن المشروع ،تم تنفيذه عن طريق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ، حيث شملت الأشغال النهائية تركيب أجهزة التفتيش ومنظومة سيور نقل الحقائب ومنظومة منصة قبول الركاب، ومنصات الجوازات وكاميرات المراقبة الأمنية ومنظومة الإنذار وإطفاء الحرائق بالإضافة إلى السلالم الكهربائية وكراسي إنتظار المسافرين .