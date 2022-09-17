“الدبيبة” يشارك في افتتاح صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي

قام رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ، رفقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” ووزيري المواصلات محمد الشهوبي والشباب فتح الله الزني، ومدير مصلحة المطارات، اليوم السبت، بالمشاركة في احتفالية افتتاح صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي والتي نُفّذت عن طريق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، ولفيف من مديري المؤسسات التابعة لوزارة المواصلات، وأعيان المدينة، والعاملين بالمطار.

كما أكد “الدبيبة” أن دعم القطاع الخاص وتنظيم عمله من خلال اللوائح التنفيذية المنظمة وتفعيل الأجهزة والمصالح التي تنظم عمله، وإعطاء الفرص الاستثمارية والتعاقدية أصبحت ضرورة حتمية، وهذا ما أصدرت فيه تعلميات صريحة وواضحة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

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