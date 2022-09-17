الدبيبة يُشارك في افتتاح صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي

مصراتة 17 سبتمبر 2022 (وال)- شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ووزيري المواصلات محمد الشهوبي والشباب فتح الله الزني، ومدير مصلحة المطارات صياح اليوم السبت، في احتفالية افتتاح صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي والتي نُفّذت عن طريق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد أكد الدبيبة – في كلمته – في الاحتفالية التي حضرها رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، ولفيف من مديري المؤسسات التابعة لوزارة المواصلات، وأعيان المدينة، والعاملين بالمطار- أن دعم القطاع الخاص وتنظيم عمله من خلال اللوائح التنفيذية المنظمة وتفعيل الأجهزة والمصالح التي تنظم عمله، وإعطاء الفرص الاستثمارية والتعاقدية أصبحت ضرورة حتمية، وهذا ما أصدرت فيه تعليمات صريحة وواضحة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. (وال)

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