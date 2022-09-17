“عادل جمعة” يتحدث عن ملف الإفراجات وشركات المتعثرة وآخر مستجدات الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط ومشاريع الحكومة

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة فيما يخص ملف الإفراجات: يعلم الجميع أن هذا الملف توقف لأكثر من 7 سنوات وكثير من العاملين في القطاعات يعانون من مشكلة الإفراجات ، ووزارة المالية في تقريرها الأخير لرئيس الوزراء تم الافراج خلال العام 2022 على 26 ألف و120 موظف بينما في العام 2021 تم الافراج على 103 ألف و323 موظف ليكون إجمالي المُفرج عنهم خلال هذين العامين 109 ألف و444 موظف .

أما فيما يتعلق بالشركات المتعثرة قال “جمعة”: هذا الملف الذي يحتاج إلى معالجة وسيتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لوضع حلول جذرية لهذا الأمر ، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار تُحال للشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعهم عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022م على أن يتم إحالة الباقي لمعالجة باقي السنة المالية .

قال أيضًا فيما يخص المؤسسة الوطنية للنفط وميزانيتها الاستثنائية: تم تنفيذ مانسبته 43‎%‎ ويتم متابعتها عن طريق لجنة مشكلة من ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط وتعمل تحت إشراف رئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب .

وأضاف: حسب التقرير المُحال لمجلس الوزراء 742 مشروع جاري الآن من قبل الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مشروع عودة الحياة و216 مشروع من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية و223 مشروع من قبل جهاز الإسكان والمرافق و303 مشروع من قبل جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ، إلى جانب مشروعات التنمية المنفذة عن طريق وزارة الحكم المحلي والبالغ عددها 1077 مشروع ، وهذه الأعمال رُبما حدث فيها نوع من التأخير وهو مبرر ، دولة توقف فيها العمل بالمشروعات فيما يزيد عن عشر سنوات وعقود أغلبها قديمة وتحتاج إلى تعديل في الأسعار .

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