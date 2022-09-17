عادل جمعة يُؤكد أن ( 45 ) % من الكتاب المدرسي موجود في المخازن وستصل البقية مع بداية الدراسة

طرابلس 17 سبتمبر 2022 (وال)- أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، أن وزارة المالية نفذت مخصصات البابين الأول والثاني لقطاعات المواصلات والتخطيط والإسكان والاقتصاد، لنقلها إلى البلديات مباشرة من خلال وزارة الحكم المحلي.

وأوضح – في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت – أن الحكومة نفدت الجوانب المختلفة من قانون رعاية أسر الشهداء، وأن المعاشات الأساسية تم صرفها حتى أغسطس ومعاشات الضمان الاجتماعي صرفت بحد أدنى 900 دينار.

وحول الكتاب المدرسي ومدى توفره قبل العام الدراسي؛ أوضح جمعة أن 45 % من الكتاب المدرسي موجود في المخازن وستصل بقية الكمية مع بداية الدراسة.

وكشف وزير الدولة عن عدد الموظفين الذين شملتهم الإفراجات عن مرتباتهم، موضحًا أن العملية شملت 129.443 موظفًا لمختلف القطاعات.

وكشف وزير الدولة عن إحالة 50 مليون دينار لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة من يناير وحتى يونيو.

وحول المشروعات الجاري تنفيذها؛ أوضح أنها بلغت 742 مشروعًا حاري تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية، وأن مشروعات التنمية بلغت 1077 مشروعًا.

وأكد وزير الدولة في المؤتمر الصحفي أن مصلحة الأملاك العامة أكدت أن المواقع المخصصة لعدد من السفارات في تاجوراء هي أملاك للدولة. (وال)

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