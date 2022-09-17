خاص: محلل إيطالي يتحدث لصدى عن قرار تخصيص أراضي للسفارات ويكشف هذه التفاصيل

صرح المحلل الإيطالي والمستشار الإستراتيجي “دانييل روفينيتي” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت حيث قال: أن فيما يخص تخصيص أراضي لإقامة السفارات أعتقد أنه قرار متعلق بالأمن، حيث أن إنشاء ملاذ أمني للهياكل الدولية يمنعها من التورط مع الجماعات المسلحة، وذلك لن يكون جيدًا لصورة الدبيبة الذي يبدو أنه يحكم وضعًا فوضويًا وغير آمن، وسيكون هذا نزعًا لشرعية دوره .

وأكد “روفينيتي” لصدى الاقتصادية أن هذا القرار يتضمن أيضاً محاولة خلق البيئة الأمنية المناسبة للشركات الأجنبية التي ترغب في القدوم إلى طرابلس، كما أن هذا القرار هو أولاً وقبل كل شيء إنشاء ملاذ أمني للهياكل الدولية ثم تحفيز الشركات الأجنبية على العودة إلى طرابلس .

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