انخفاض للدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 18 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9592 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9666 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6639 دينار، والدولار الكندي 3.7385 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2717 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.32 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3502 دينار، والدينار التونسي 1.5451 دينار، والدرهم المغربي 0.4607 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022: