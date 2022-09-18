الأرصاد : تفاوت في درجات الحرارة على الشمال الغربي

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تتفاوت على مناطق الشمال الغربي حيث تسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين، وتبقى الرطوبة النسبية عالية على مناطق الشمال.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب إلى مغطاة جزئيًا، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على المناطق الساحلية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و32 درجة مئوية على الساحل، بينما تسجل على مناطق الدواخل بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا على أغلب المناطق خلال اليومين القادمين.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد :

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا غدًا على الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 29 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتكون على أجدابيا وجالو والجغبوب بين 35 و38 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحماد :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة :

السماء صافية، ورياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 37 و39 درجة مئوية.