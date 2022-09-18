المركزي: الدولار والاسترليني ينخفضان.. واليورو يرتفع

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انخفض سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية إلى 4.95 دينار مقابل 4.96 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وصعد اليورو بفارق قرشين، مسجلا 4.96 دينار مقابل 4.94 دينار، في حين هبط الجنيه الاسترليني إلى 5.66 دينار مقابل 5.71 دينار.
واستقر الريال السعودي عند 1.32 دينار، والدرهم الاماراتي عند 1.35 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار. وفي حين حافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 د.ل، تراجع الايوان الصيني قرشا واحدا مسجلا 0.70 دينار مقابل 0.71 دينار الخميس.
وتاليا قائمة الأسعار:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.9592 د.ل
|4.9716 د.ل
|4.9468 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9666 د.ل
|4.979 د.ل
|4.9542 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.6639 د.ل
|5.678 د.ل
|5.6497 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.7385 د.ل
|3.7479 د.ل
|3.7292 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3326 د.ل
|3.3409 د.ل
|3.3242 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1412 د.ل
|5.154 د.ل
|5.1283 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4611 د.ل
|0.4623 د.ل
|0.46 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4864 د.ل
|0.4876 د.ل
|0.4852 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.668 د.ل
|0.6696 د.ل
|0.6663 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.47 د.ل
|3.48 د.ل
|3.46 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.32 د.ل
|1.3233 د.ل
|1.3167 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3502 د.ل
|1.3535 د.ل
|1.3468 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5451 د.ل
|1.549 د.ل
|1.5412 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.353 د.ل
|0.354 د.ل
|0.352 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4607 د.ل
|0.4618 د.ل
|0.4595 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0076 د.ل
|0.0076 د.ل
|0.0076 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.823 د.ل
|0.823 د.ل
|0.823 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2717 د.ل
|0.2724 د.ل
|0.271 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7094 د.ل
|0.7112 د.ل
|0.7076 د.ل
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