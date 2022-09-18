المركزي: الدولار والاسترليني ينخفضان.. واليورو يرتفع

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انخفض سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية إلى 4.95 دينار مقابل 4.96 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد اليورو بفارق قرشين، مسجلا 4.96 دينار مقابل 4.94 دينار، في حين هبط الجنيه الاسترليني إلى 5.66 دينار مقابل 5.71 دينار.

واستقر الريال السعودي عند 1.32 دينار، والدرهم الاماراتي عند 1.35 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار. وفي حين حافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 د‫.ل، تراجع الايوان الصيني قرشا واحدا مسجلا 0.70 دينار مقابل 0.71 دينار الخميس.

وتاليا قائمة الأسعار: