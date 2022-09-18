نصف مبيعات الهواتف في العالم خلال هذا العام كانت للجيل الخامس

تفوقت مبيعات الهواتف الذكية التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، على مبيعات هواتف الجيل الرابع وذلك بعد أقل من 3 سنوات على طرح أول مجموعة من هواتف الجيل الخامس مثل سامسونج جالاكسي إس 10.

ونقل موقع “سي نت دوت كوم”، عن نيل ساه نائب رئيس “كاونتر بوينت” لأبحاث السوق القول “هواتف الجيل الخامس شكلت 49.9 % من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية بالعالم، خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 49.7 % لهواتف الجيل الرابع، في حين شكلت هواتف الجيل الثالث 0.7 % من إجمالي المبيعات”.

وذكر، أن هذه الأرقام تشير لاتجاه المستخدمين للتخلص من هواتفهم الأقدم، وشراء الهواتف التي تدعم أحدث جيل من تكنولوجيا شبكات الاتصالات اللاسلكية.