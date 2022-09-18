عادل جمعة: المشاريع التي نُفّذت عام 2021 من قبل الشركات المصرية سترى النور قريباً وأهمها الطريق الدائري الثالث

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، أن رئيس جهاز الإسكان والمرافق، أفاد في تقريرٍ له موجّهٌ لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن المكتب الاستشاري بالجهاز، انتهى من مراجعة المرحلة الأولى للطريق الدائري الثالث، والممتدة من جنزور إلى مفترق طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وأضاف جمعة في مؤتمرٍ صحفي له أمس السبت، أنهم ناقشوا عدداً من المشاكل الفنية مع الشركات المصرية المنفّذة لمشروع الطريق الدائري الثالث، والتي منها ما يتعلق بالرسومات الفنية وخطاب الضمان والتنفيذ الجزئي للاعتماد، إضافة إلى اتفاقهم على هذه التفاصيل، حسب وصفه.

وأوضح عادل جمعة أن المشروعات التي سيتم تنفيذها من قبل الشركات المصرية، بعضها مازالت قيد المراجعة من قبل ديوان المحاسبة، والبعض الآخر يحتاج تنفيذ باب التنمية من مشروع الميزانية، كونها ستنفذ على العام 2022 أساساً.

وأكد الوزير، أن المشاريع التي تم تنفيذها عام 2021، أنها سترى النور قريباً عقب الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية والقانونية، وأهمها الطريق الدائري الثالث، وفق قوله.

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