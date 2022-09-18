مؤتمر العمل العربي ينتخب العابد رئيساً لفريق الحكومات

قرر مشاركو مؤتمر العمل العربي خلال الفعاليات المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، اختيار وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد، رئيسًا لفريق الحكومات بالدورة 48 للمؤتمر.

وتشرف منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية على أعمال المؤتمر، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات وأصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، من 21 دولة عربية، وعدد من ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

ويبحث المؤتمر ملفات وقضايا وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، وتقدم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى عرض تقرير المنظمة الذي يرصد التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على عديد الدول التي تبنته وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة التحول الرقمي في اقتصاداتها.

وناقش المجتمعون مواضيع الذكاء الصناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، فضلاً عن إمكانية تقدم العالم العربي نحو التحول الرقمي بما له من خصوصية، ومواجهة التحديات التي تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية.