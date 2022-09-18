“الحويج” يبحث مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا ، وبحضور مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار ، ومدير مكتب النمذجة الاقتصادية.

تناول الاجتماع مناقشة آخر مستجدات تنفيد البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص ، وما تم إنجازه في منصة إجراءات ، وكذلك منصة التجارة الليبية الأوروبية ، ومشروع مصفوفة مؤشرات التنافسية الاقتصادية الليبية .

كما تم عرض موجزاً لمراحلِ المشاريع المنفذة في هذا البرنامج ،، حيث أكد “الحويج” أن مثل هذه المشاريع سيكون لها دور فعال في تحسين بيئة الأعمال الليبية ، والتنوع الاقتصادي الليبي ، باعتبارها مرحلة التطور تساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الذي من شأنه تحقيق الإستدامة المالية.

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